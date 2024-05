Adilson Batista deixa Amazonas e assume categorias de base do Cruzeiro

O Amazonas anunciou nesta quinta-feira a saída do técnico Adilson Batista. O treinador deixou o time nortista para assumir a coordenação das categorias de base do Cruzeiro, no qual assinou um contrato de cinco anos.

Adilson Batista se despede do Amazonas após um mês no cargo. O técnico comandou a equipe em oito jogos, venceu um, empatou dois e perdeu cinco.

"O Amazonas FC comunica o desligamento do técnico Adilson Batista após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira (23). O clube agradece ao treinador por todo o empenho, dedicação e profissionalismo durante este período em que esteve à frente da equipe", diz o Amazonas em nota oficial.

Nas próximas partidas, até a chegada de um novo treinador, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico permanente Ibson Silva.

Adilson Batista agradeceu ao Amazonas e explicou a decisão de ir para o Cabuloso nas redes sociais de sua assessoria de imprensa.

"Agradeço a todos os profissionais do clube, diretoria, torcedores e imprensa local. De coração, gostei de ter trabalhado no Amazonas. Saio por uma proposta de 5 anos num clube onde tenho grande identificação. Vou para uma nova função no Cruzeiro. Muito obrigado Amazonas."

Agora, Adilson retorna ao Cruzeiro, porém com uma nova função. Anteriormente, ele teve passagens pela Raposa como jogador e também como treinador.