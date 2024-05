Tite diz que conversou com Gabigol, pede recuperação e diz: 'É importante'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Tite relatou conversa com Gabigol após a polêmica que o atacante se envolveu na semana passada ao vestir a camisa do Corinthians. Ele deu entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas na Copa do Brasil.

Teve comigo e com o grupo todo uma conversa. Ele externou o sentimento e passou para vocês o que foi. Só tem um caminho: trabalho. A recuperação através do trabalho. É no dia a dia, na aplicação, na sequência do trabalho, das oportunidades que surgem. Todo o processo que buscamos de recuperação do atleta. Todos são importantes. O Gabi é importante.

O que mais ele falou?

Fabrício Bruno: "Fabrício é um grande jogador. Está conosco e queremos permanecer com ele no nosso trabalho e dia a dia."

Jogo: "Dois tempos distintos. Primeiro que deu organização ofensiva, mas demos o contra-ataque ao adversário. É a característica dos dois externos. Principalmente do lado esquerdo. No segundo tempo ajustamos trazendo o Varela para dentro e deixando uma liberdade do Gerson e de um poder de criação maior. Tivemos oportunidades. Tempos distintos em um gramado difícil de colocar velocidade, articulação e troca de passes. Isso prejudicou o espetáculo e o jogo."

Sequência de lesões: "Problema do De la Cruz não é físico, é médico e clínico. Foi um trauma que já no intervalo estava sentindo e que no segundo tempo pediu para sair. Não conseguia mais ter o desenvolvimento. Jogos que são uma exigência física muito grande e nossa função é dar recuperação para tê-lo no próximo jogo".

Pedro: "Ele trabalha muito. O aspecto finalização, pivô, físico. Todo um processo que vem. Ele está crescendo e tendo atenção nos diversos níveis"

Igor Jesus: "Sei que o meu estilo por vezes é identificado com alguns porque falo do lado humano e gosto de falar do tático. Mas ele, para outros, não atende aquilo que busca. A gente não solta o atleta que foi mal em um jogo. Não descartamos. Não sou técnico de dizer que não serve. Eu disse isso a ele. O Léo Ortiz entrou como volante no outro jogo e ele ficou preterido. Eu disse que era um processo de confiança, de treinamento e que iria retomar."

Matheus Cunha: "É um grande goleiro. Temos dois grandes nessa posição e preparamos todos. É uma possibilidade real de dar sequência, mas uma possibilidade de os dois estarem disputando em todas as competições. Performance. Daqui a pouco o Cunha pode ser titular no Brasileiro se o Rossi cair? Pode. Fomento a qualidade dos dois."

Jogou com regulamento no braço? "Não acredito em jogar com o regulamento debaixo do braço. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, ficamos expostos e depois houve um ajuste."