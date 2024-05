António Oliveira pede reforços no Corinthians e admite preocupação com possível venda de Wesley

O Corinthians bateu o América-RN na última quarta-feira, na Neo Química Arena, e garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Embora tenha confirmado o favoritismo e levado a vaga, o técnico António Oliveira pediu reforços para a diretoria alvinegra.

Segundo o treinador, o clube não reúne profundidade de elenco o suficiente para disputar três competições de forma simultânea (Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana). Ele acredita que, se a equipe almeja vencer títulos e evitar sofrimentos, é preciso qualificar o grupo com mais algumas peças.

Ele já tem conversado com membros da diretoria, como Augusto Melo e Fabinho Soldado, e promete um Corinthians "mais forte" no segundo semestre da temporada.

"A competição mais desafiante é o Brasileirão. Para nós estarmos nas três frentes, temos que ter mais profundidade. A janela vai ser importante para sabermos se podermos 'atacar' outras competições. Estou satisfeito, o elenco é bom, mas precisamos de ajustes importantes para estarmos preparados nessas três frentes", avaliou o português.

"Estamos falando [António e a diretoria], nossa vida é o Corinthians e estamos sempre trabalhando em prol dele. As pessoas competentes vão nos ajudar a tornar o Corinthians cada vez mais forte", acrescentou.

Um dos nomes ventilados nos últimos dias foi o de Deyverson. O jogador, afastado do Cuiabá por "indisciplina", tem o aval de António, com quem trabalhou no Dourado, mas, conforme apuração da Gazeta Esportiva, foi descartado pela diretoria. Questionado sobre o tema, o treinador desconversou.

"O Deyverson tem um clube, não posso falar de um jogador que está em outro clube. Tenho que respeitar", esquivou.

Por outro lado, António Oliveira demonstrou preocupação em perder Wesley em breve. Titular absoluto da equipe, o atacante tem chamado atenção de clubes europeus, como por exemplo o West Ham, da Inglaterra.

Acumulando boas atuações recentes, Wesley tem se valorizado no mercado da bola. A Gazeta Esportiva soube que o Corinthians espera receber em breve uma proposta irrecusável pelo garoto, na casa dos 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões). O clube deve receber consultas de times do Velho Continente na próxima janela, que se abre em julho.

"Estou preocupado. Sou o treinador e quero comigo aqueles que podem nos ajudar a conquistar algo, e o Wesley tem sido fundamental. É algo que me preocupa enquanto treinador desta equipe", admitiu.

Classificado na Copa do Brasil, o Timão ainda não conhece seu adversário na próxima fase da competição. Os duelos serão definidos através de um sorteio, em data a ser divulgada pela CBF.

O Corinthians, agora, busca a vaga em outro torneio: a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe recebe o Racing-URU na Neo Química Arena em briga pela ponta do Grupo F. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).