Zubeldía mira se aproximar da série invicta inicial de Dorival Jr. no São Paulo

Desde que chegou ao São Paulo, Zubeldía não sabe o que perder. Contra o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil, o técnico argentino busca ampliar a sequência e se aproximar da série invicta inicial de Dorival Jr. no Tricolor.

Em sete jogos com o novo comandante, o Tricolor venceu cinco jogos (Barcelona-EQU, Águia de Marabá, Vitória, Cobresal-CHI e Fluminense) e empatou duas vezes (Palmeiras e Barcelona-EQU).

Na chegada de Dorival Jr., por sua vez, o São Paulo conquistou sete triunfos (América-MG, Ituano, Internacional, Sport, Vasco, Puerto Cabello-VEN e Goiás). Ainda foram quatro empates (Coritiba, Tolima, Fortaleza e Corinthians).

A CBF anunciou as novas datas das rodadas 7, 8 e 9 do Campeonato Brasileiro. Desta forma, atente-se para os próximos jogos do Tricolor, levando em conta todas as competições: ? 23/05 (quinta-feira), às 21h30

?? São Paulo x Águia de Marabá-PA

? MorumBIS

? Copa do Brasil

?... pic.twitter.com/q95fBpvnwN ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 22, 2024

Zubeldía e o técnico da Seleção têm uma coisa em comum na sua trajetória: antes de estrear, o São Paulo venceu. No caso do campeão da Copa do Brasil foi uma vitória contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, no Morumbis, ao passo que a chegada do argentino foi antecipada por um resultado positivo frente ao Atlético-GO, pelo Brasileirão, fora de casa.

O confronto contra o Águia de Marabá está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Morumbis. O São Paulo defende a vantagem de 3 a 1 construída na ida.