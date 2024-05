Em reta final no Palmeiras, Endrick explica escolha pelo Real Madrid e comenta disputa com Mbappé

O atacante Endrick está cada vez mais próximo de deixar o Palmeiras e se juntar ao Real Madrid. Isso deve ocorrer em julho, após ele disputar a Copa América pela Seleção Brasileira e completar 18 anos. Em entrevista ao jornal AS, da Espanha, o camisa 9 explicou a decisão de assinar com o clube merengue.

"Não foi uma escolha. Madrid sempre foi um sonho. Não precisei escolher nada, simplesmente realizei um sonho", disse.

Endrick ainda respondeu se Kylian Mbappé poderia ser uma ameaça para ele. O francês já anunciou sua saída do Paris Saint-Germain e, ao que tudo indica, deve ser contratado pelo Real Madrid.

"Num grupo vencedor, nenhum jogador é uma ameaça para outro. O melhor clube do mundo tem que buscar sempre o melhor em todas as posições, sempre. Estar ao lado de grandes jogadores e disputar uma posição com eles só vai me fazer melhorar, chegar a um nível mais alto e conquistar mais títulos, porque os títulos do clube são os objetivos mais importantes", afirmou.

Liga dos Campeões

O atacante de 17 anos também falou sobre o sonho de conquistar a Liga dos Campeões e o quão importante é o torneio para o Real Madrid.

"Mais do que querer, sei que é obrigatório ser campeão europeu se estiver em Madrid. A Liga dos Campeões é um torneio no qual o Madrid sempre pensa, e a equipe não deve começar a temporada com outro objetivo que não esse."

Além disso, ele também deu seu palpite para a final da Champions League deste ano, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que será realizada no dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.

"Madrid tem a cara da Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões tem a cara de Madrid. Eles são feitos um para o outro. Acho que a história vai se repetir. Porém, jogos são vencidos em campo e o Dortmund não chegou à final por acaso. É uma equipe muito boa, muito competitiva."

Copa América

Convocado por Dorival Júnior para a Copa América, Endrick falou sobre sua expectativa para o torneio, que será disputado entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos EUA.

"Sinto muito orgulho, mas tenho muita consciência da responsabilidade. A Seleção Brasileira tem que vencer qualquer torneio que disputar. Eu sei que nenhum resultado além do título é de interesse. É um momento em que não podemos falhar", relatou.

Com dois gols em quatro jogos pela Seleção Brasileira, o jovem de 17 anos pode ser um dos titulares da equipe nacional, mesmo com a pouca idade. Porém, Endrick afirmou não estar pensando nisso.

"Vou dormir e acordo todos os dias pensando no que posso fazer de melhor para ajudar qualquer grupo em que pertenço. Claro que jogar seria maravilhoso, mas o treinador sabe sempre o que é melhor para a equipe. O que me resta é dar tudo nos treinos e nos jogos para ajudar o treinador e os meus companheiros em tudo."

Endrick deve entrar em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando o Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP, fora de casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Alviverde venceu por 2 a 1.