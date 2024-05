Diniz enxerga evolução do Fluminense na temporada, mas vê desempenho abaixo contra o Sampaio Corrêa

O técnico Fernando Diniz concedeu coletiva de imprensa nesta quarta-feira após a vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o placar agregado em 4 a 0, o Tricolor das Laranjeiras avançou às oitavas de final da competição. O treinador afirmou que a equipe está evoluindo, mas não gostou do desempenho do time neste duelo.

"Eu acho que o Fluminense está melhorando, tá em uma crescente, oscilando. Se você falar especificamente do jogo de hoje, a gente ganhou, poderia ter ganho até de um placar maior, mas poderíamos ter jogado melhor. A gente tinha um placar de 2 a 0 e o jogo ficou um pouco mais moroso do que achei que devia ser. Tivemos muitos erros técnicos também, que prejudicou o andamento do time. Mas de maneira geral, acho que a gente vem evoluindo, principalmente neste último mês, e os resultados vem acompanhando essa evolução", disse.

Classificado para a próxima fase do torneio nacional, o Fluminense aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário. Diniz também respondeu sobre qual competição é mais difícil de jogar o mata-mata: a Libertadores ou a Copa do Brasil.

"Eu acho que não tem diferença, o que a gente quer é jogar bem. Eu acho que tem algumas peculiaridades na Libertadores, por exemplo, jogar numa altitude muito alta. É uma coisa que a gente sabe que socialmente é uma coisa justa e tem que ser assim mesmo, mas fisiologicamente muda completamente o jogo. Então, assim, jogar em altitude é um elemento que altera muito. A Libertadores, em alguns casos, quando tem altitude, eu acho que interfere bastante naquilo que você produz. Mas assim, o que é mais difícil para a gente, o que eu prefiro, eu não tenho uma preferência. Pelo contrário, acho que quando fica 16 clubes, mediante sorteio, tanto uma como outra são muito difíceis."

O Fluminense retorna a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 de Brasília, contra o Alianza Lima, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertados. Com 11 pontos conquistados, o clube carioca já tem o primeiro lugar do Grupo A garantido.