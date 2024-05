Renato Gaúcho se empolga após papo com Rodrigo Caio e negociação avança

Do UOL, em Porto Alegre

O Grêmio avançou na negociação com Rodrigo Caio. O jogador tem aval de Renato Gaúcho para chegar ao Tricolor.

O que aconteceu

Renato Gaúcho revelou que teve uma conversa de aproximadamente 40 minutos com Rodrigo Caio, convidando o jogador para atuar no Grêmio. O bate-papo é comum entre o treinador e alvos do time, Portaluppi costuma perguntar se o atleta gostaria de jogar sob seu comando e se teria interesse de reforçar o Grêmio.

Segundo apurou o UOL, a conversa com Rodrigo Caio foi positiva e fez o negócio avançar. Renato considera o jogador uma peça importante para o setor defensivo de sua equipe e também um líder de vestiário importante em momentos decisivos como a equipe terá pela frente ao longo da temporada.

Após o contato com Renato, a negociação avançou junto à direção do clube e os próximos dias devem ser fundamentais para conclusão do acordo.

Rodrigo Caio não atuou nesta temporada. Com 30 anos, o zagueiro está sem clube desde que seu vínculo com o Flamengo teve fim, na conclusão do ano passado.

A chegada de Jemerson não inviabiliza a contratação. Segundo apurou a reportagem, o clube gaúcho já buscava mais de um defensor por entender que vai precisar ao longo do ano.

Kannemann e Geromel, nomes históricos do time, alternam momentos em campo com períodos fora por lesão. Bruno Uvini foi liberado para o Vitória, enquanto Rodrigo Ely e os jovens Natã e Gustavo Martins têm dado suporte ao elenco.