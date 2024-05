Veja quanto o Corinthians arrecadou com classificação às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians confirmou o favoritismo e venceu o América-RN na Neo Química Arena. Desta maneira, o time garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, resultado que renderá uma boa quantia à equipe do Parque São Jorge como premiação.

O Alvinegro embolsou mais R$ 3,4 milhões ao avançar de fase na competição. Conforme estabelecido pela CBF, o valor é atribuído a todos os classificados às oitavas de final.

No total, o Corinthians já soma R$ 8,9 milhões ganhos em premiação na Copa do Brasil. O clube também eliminou o Cianorte e o São Bernardo na primeira e na segunda fase do torneio, respectivamente.

Em caso de título, o que não acontece desde 2009, o Alvinegro pode receber mais R$ 96 milhões. A Copa do Brasil, além do aspecto esportivo, costuma ser visada pelos clubes justamente pelos altos ganhos financeiros.

Em dificuldades econômicas, o prêmio pela classificação é muito bem visto pelo Corinthians. Na última quarta-feira, o clube anunciou a chegada de um novo patrocinador para o time profissional masculino: a Foxlux, que estampará a barra frontal da camisa até o fim do ano.

A diretoria, presidida por Augusto Melo, também busca novas receitas e procura vender os Naming Rights do CT Dr. Joaquim Grava e da Neo Química Arena.

Classificado na Copa do Brasil, o Timão ainda não conhece seu adversário na próxima fase da competição. Os duelos serão definidos através de um sorteio, em data a ser divulgada pela CBF.

O Corinthians, agora, busca a vaga em outro torneio: a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe recebe o Racing-URU na Neo Química Arena em briga pela ponta do Grupo F. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Confira os valores de premiação da Copa do Brasil, por fase: