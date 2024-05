Cuiabá x Goiás: confira onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Copa do Brasil

Cuiabá e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na Arena Pantanal a partir das 19h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Prime Video.

O Goiás vai a campo com a vantagem do empate após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Goiânia. Já os donos da casa precisam ganhar por dois gols de diferença para avançar diretamente, já que o triunfo por um gol levará a decisão para as penalidades.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Rikelme; Lucas Fernandes, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Jonathan Cafu, Isidro Pitta e Clayson



Técnico: Petit

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Duarte; Diego, Marcão, Rafael Gava e Cristiano (Sander); Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya



Técnico: Márcio Zanardi.

ARBITRAGEM

A arbitragem da partida será comandada por Rafael Rodrigo Klein, com Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes como assistentes. O VAR fica a cargo de Daiane Muniz.