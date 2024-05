Dupla Doncic-Irving comanda vitória dos Mavs sobre os Wolves

O Dallas Mavericks abriu a final da Conferência Oeste da NBA com vitória. Mesmo jogando fora de casa, no Target Center, a equipe do Texas bateu o Minnesota Timberwolves por 108 a 105 na noite desta quarta-feira.

Os armadores dos Mavs fizeram a diferença no primeiro duelo entre as equipes. Luka Doncic (33 pontos, 6 rebotes e 8 assistências) e Kyrie Irving (30 pontos, 4 rebotes e 4 assistências) foram os grandes destaques dos visitantes.

Do lado dos Wolves, Jaden McDaniels encerrou a partida como o cestinha, com 24 pontos. Os pivôs Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert tiveram atuação mais apagada e, juntos, marcaram 28 pontos.

O próximo duelo entre Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks acontece novamente no Target Center. A partida está prevista para sexta-feira, às 21h30 (de Brasília).