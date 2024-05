Conmebol remarca para junho jogos de Grêmio e Inter em torneios continentais

A Conmebol anunciou neste domingo a remarcação de quatro jogos de Grêmio e Internacional, válidos por Libertadores e Sul-Americana, para o mês de junho. A entidade já havia adiado as partidas, mas sem a definição de uma data.

Os jogos são válidos pela quarta e quinta rodada das competições, e foram remarcados para os dias 4 e 8 de junho. O Grêmio encara Huachipato na primeira data e Estudiantes na segunda, enquanto o Internacional enfrenta o Real Tomayapo no dia 4 e Delfín no dia 8.

As partidas marcadas para o dia 4 acontecem longe do Brasil, ou seja, na casa dos adversários. No dia 8, os jogos de Grêmio e Inter ocorrem no país, mas ainda sem um local definido.

Grêmio e Internacional não entram em campo desde os dias 30 e 28 de abril, respectivamente. A CBF adiou os duelos das equipes, junto com o Juventude, até o próximo dia 27. No entanto, as equipes gaúchas, em nota conjunta divulgada neste sábado, solicitaram a paralisação total do futebol brasileiro.

O Grêmio ocupa a lanterna do Grupo C da Libertadores com apenas três pontos conquistados. O Inter é o terceiro colocado do Grupo C da Sul-Americana com cinco unidades.

Confira as datas e os locais dos duelos de Grêmio e Inter remarcados pela Conmebol

Grêmio

Huachipato-CHI x Grêmio: 4 de junho (quarta-feira), às 21h (de Brasília), no Estádio Huachipato, em Talcahuano, no Chile

Grêmio x Estudiantes-ARG: 8 de junho (sábado), às 19h / local: a definir

Internacional