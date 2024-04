Vasco x Criciúma: confira informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama volta a campo, neste sábado, para encarar o Criciúma. A partida da quarta rodada da competição será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir: A partida terá transmissão do canal fechado Premiere. O torcedor pode acompanhar todos os detalhes lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

Fim de semana tá chegando e a rodada 4 também! 10 jogos pra agitar de vez o #BrasileirãoBetano! pic.twitter.com/3pO1b9kHZb ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 26, 2024

A empolgação inicial com a vitória em casa sobre o Grêmio na estreia no nacional de pontos corridos não teve sequência nas duas rodadas seguintes, com derrotas para o Red Bull Bragantino e Fluminense, ambas pelo placar de 2 a 1.

A preocupação com o desempenho da equipe e a proximidade da zona do rebaixamento acenderam o sinal de alerta no CT Moacyr Barbosa e a ordem é aproveitar mais um jogo em seu estádio e somar os três pontos diante dos catarinenses. O Vasco inicia a rodada na 15ª posição com três pontos.

Sem compromissos no meio da semana, o técnico Ramón Díaz teve tempo para treinar a equipe e deve fazer alterações na escalação titular. O zagueiro e capitão Medel retorna após se ausentar do país para acompanhar os problemas de saúde de sua mãe no Chile. Além dele, a outra novidade deve ser a entrada de Hugo Moura nos onze iniciais. O volante causou boa impressão ao entrar durante o clássico contra o Flu e deve ganhar uma oportunidade.

Do meio para frente, o francês Dimitri Payet voltou a treinar após se recuperar de problemas no joelho e deve ser relacionado, mas sua presença entre os titulares é pouco provável. Outra dúvida na escalação é sobre o jovem Rayan, que disputa com Rossi um lugar no ataque.

Paredões da Colina! ?? No especial do Dia do Goleiro da VascoTV, os nossos arqueiros e preparadores contaram os motivos de serem goleiros. Confira esses e muito mais outros depoimentos no vídeo completo! ?

?? https://t.co/N896yuRFx0#VascoDaGama pic.twitter.com/XcnAomw22O ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 26, 2024

Uma posição abaixo do Cruzmaltino, o Criciúma é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento na tabela de classificação e ainda busca sua primeira vitória na competição. Entretanto, o Tigre tem um jogo a menos pois o duelo da terceira rodada contra o Fortaleza foi adiado e soma apenas dois pontos em duas partidas.

A pausa proporcionou um tempo maior para a equipe catarinense recuperar seus atletas lesionados e o técnico Cláudio Tencati terá reforços à disposição para a partida em São Januário. O goleiro Gustavo, os atacantes Felipe Vizeu e Eder, e o lateral-direito Jonathan, participaram das atividades com o restante do elenco durante a semana e podem ser escalados. Destes, o mais cotado para ser titular é Gustavo, com Alisson voltando para o banco.

FICHA TÉCNICA



VASCO X CRICIÚMA

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 27 de abril de 2024



Horário: 16h (horário de Brasília)



Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Galdames (Payet); Rayan (Rossi), David e Vegetti



Técnico: Ramón Díaz

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Higor Meritão, Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie (Eder)



Técnico: Cláudio Tencati