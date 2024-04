Rubro-negro, Anderson gravou música para o Fla e embalou torcida do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode "Molejo", morreu de câncer nesta sexta-feira (26), aos 51 anos. Rubro-negro, ele tinha uma ligação forte com o futebol, já gravou uma música em homenagem ao Flamengo e viu um de seus hits embalar a arquibancada do Vasco.

O que aconteceu

Anderson gravou a música "O Mascote", no projeto "Canto do Urubu", criado para o Flamengo. A composição é de Altay Veloso e Paulo César Feital, e conta a história de quando o clube adotou a ave como símbolo.

O projeto foi idealizado em 2018 pelo movimento "Fla Nação" e reuniu outros artistas rubro-negros. Gravaram também Alcione, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Leny Andrade, Neguinho da Beija-Flor, Sandra de Sá e Dudu Nobre. Xandy de Pilares, Dudu Nobre, Bebeto, Jorge Vercillo, Xande de Pilares e Zezé Motta.

No caso do Vasco, a história começa com Edmundo e ganha as arquibancadas posteriormente. Em 1997, o Animal comandava o histórico time que viria a conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Em uma temporada inspirada, o então atacante resolveu homenagear os amigos do Molejo e comemorou gols dançando a música "Samba Rock do Molejão", um hit do grupo de pagode.

A organizada "Força Jovem" absorveu a música e fez uma adaptação. No refrão, ao invés de cantar "colé, colé, colé, colé, tô na boa", trocou o final por "sou da Força". A música é cantada até hoje em praticamente todos os jogos, principalmente após os gols.

Anderson e Andrezinho alimentavam rivalidade sadia entre Fla e Vasco

Anderson Leonardo e seu companheiro de grupo Andrézinho alimentavam a rivalidade Fla e Vasco. A gozação sadia entre os clubes entrou até mesmo em outra música que fez sucesso.

A canção "O Carioca" cita características peculiares de quem vive no Rio. Em um trecho, o comportamento de tal cidadão em estádios de futebol é citado, e Andrézinho canta: "...E quando vai pro estádio, vai para a geral, pula para as cadeiras, xinga o juiz (ladrão, safado, canalha), mas é brincadeira. Se ganha o Vascão, logo tem bebedeira...". Na sequência, Anderson Leonardo interrompe o amigo e grita "Mengoooo!".

Fla e Vasco emitem nota oficial

Flamengo e Vasco emitiram nota oficial em suas redes sociais. Ambos os clubes lamentaram a morte de Anderson Leonardo.

O Rubro-Negro citou a alegria que o cantor levava às pessoas. O clube também citou a gravação para o projeto "O Canto do Urubu".

O Vasco destacou que a música "Samba Rock do Molejão" é uma das que mais embala a arquibancada. O Cruzmaltino também desejou força aos familiares, fãs e amigos.

A partida entre Flamengo e Botafogo, neste domingo (28), terá um minuto de silêncio. O clássico acontecerá no Maracanã, às 11h.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do cantor Anderson Leonardo. À frente do Grupo Molejo, levou alegria para milhões de brasileiros por décadas, cantando com irreverência e leveza. Anderson sempre se orgulhou da paixão pelo Flamengo e chegou a? pic.twitter.com/oEMbcvTacY -- Flamengo (@Flamengo) April 26, 2024