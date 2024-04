Brasileirão terá equipe de arbitragem 100% feminina pela 1ª vez

Pela primeira vez na história da competição nacional, a comissão de arbitragem da CBF escalou uma equipe de arbitragem 100% composta por mulheres para comandar uma partida da Série A do Campeonato Brasileirão. Neste domingo, o grupo formado por dez mulheres assumirá a partida entre Internacional e Atlético-GO, às 20h, no Beira Rio, pela quarta rodada.

A árbitra central do duelo será Edina Alves Batista (FIFA-SP), junto com as assistentes Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP). Por fim, a quarta árbitra será Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE).

Simone Xavier de Paula (RJ), por sua vez, será assessora, enquanto Daiane Muniz (FIFA-SP) assumirá o VAR, junto com Amanda Pinto Matias (SP) como primeira assistente e Charly Wendy Starub Dertti (FIFA-SC) como segunda. Além delas, a observadora do VAR será Regildenia de Holanda Moura (RJ), e Nayara Pereira dos Santos (RJ) a quality manager.

Regildenia Moura comentou sobre o momento histórico.

"É motivo de muito orgulho e satisfação fazer parte dessa equipe que vai escrever o nome na história do Campeonato Brasileiro, um dos principais campeonatos do mundo. É um momento histórico vivido pela arbitragem feminina da CBF, um momento em que a arbitragem feminina vem recebendo muito apoio, incentivo e investimento por parte do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que não tem medido esforços para capacitar e qualificar essas meninas", afirmou Regildênia.

"Não posso deixar de falar do presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, que tem me permitido trabalhar e desenvolver essas meninas. O que eu posso dizer é que uma hora tinha que acontecer o primeiro passo para que isso vire rotina, porque a gente deve analisar a arbitragem não pelo gênero,mas sim pela qualidade", finalizou.

Já Edina Alves, recordista em Copas do Mundo, falou sobre a importância da equipe ser composta apenas por mulheres em um campeonato da elite do futebol brasileiro.

"Participar de uma equipe 100% feminina no Brasileirão Série A é um momento histórico para o futebol brasileiro. Estou muito orgulhosa de fazer parte desta conquista, que representa não apenas a evolução do esporte, mas também a quebra de barreiras e a valorização do talento das mulheres no futebol. Espero que esta oportunidade abra portas para que mais mulheres se destaquem no cenário esportivo e inspirem outras gerações a perseguirem seus sonhos no futebol", disse Edina.

Curso FIFA-RAP Feminino

A CBF, junto com a FIFA em 2024, promoveu pela segunda vez o curso FIFA-RAP Feminino. Durante dez dias, 64 árbitras e assistentes, divididas em tirmas, realizaram atividades, como treinos físicos e de posicionamento, além de aulas teóricas para reforçar as regras do jogo.

Confira a lista completa da arbitragem da partida:

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA)/SP

Árbitra Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA)/SP

Árbitra Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA)/SP

Quarta Árbitra: Thayslane de Melo Costa (FIFA)/SE

Assessora: Simone Xavier de Paula/RJ

Árbitra de Vídeo: Daiane Muniz (FIFA)/SP

AVAR: Amanda Pinto Matias/SP

AVAR2: Charly Wendy Starub Dertti (FIFA)/SC

Observadora do VAR: Regildenia de Holanda Moura/RJ

Quality Manager: Nayara Pereira dos Santos/RJ