Contra o Nacional-PAR, Romero quer encerrar série de sete jogos sem marcar pelo Corinthians

O Corinthians vive dificuldade para engrenar o setor ofensivo na temporada 2024. Prova disso, é o jejum de gols em que se encontra o atacante Romero.

O paraguaio acumula sete jogos sem balançar as redes, sendo um pela Sul-Americana, cinco pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. A última vez que a Fiel celebrou um gol do paraguaio foi no dia 9 de abril, na vitória por 4 a 0 contra o Nacional-PAR, na Neo Química Arena.

Na busca por findar a série negativa, Romero terá justamente o rival do último jogo em que marcou, com a partida sendo realizada no Paraguai, seu país de origem.

Em 2024, o atacante acumula 22 partidas, com sete tentos e duas assistências. O confronto contra o Nacional vai acontecer às 19h (de Brasília) dessa terça-feira, no Defensores del Chaco.

Com quatro pontos, o Corinthians se encontra na terceira colocação do Grupo F. Argentino Juniors (6), Racing-URU (5) e Nacional (1) completam a chave.