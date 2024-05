Com Bruno Rodrigues e Dudu próximos de volta, Abel ganha novas opções no ataque

O Palmeiras tem, no momento, apenas dois desfalques: os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Ambos se aproximam do retorno à equipe. Com isso, o técnico Abel Ferreira ganharia mais duas opções para montar o seu ataque. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, o treinador falou sobre as possibilidades quando tiver mais duas opções.

"Vai ser difícil. Mas é fazer o que eu sempre faço: olhar para o rendimento, ver o que é o melhor para a equipe. São dois jogadores que vão nos ajudar. O Bruno teve um problema no joelho menos grave que o Dudu. Estamos aqui para ajudá-los. Não podemos esquecer do nível de lesão de um e de outro. Vão nos ajudar como sempre fazemos", disse.

"Não podemos não falar disso. Perceber o quão bom é ver o Endrick jogar e desfrutar enquanto esta conosco. É uma máquina, um moleque tão jovem e com tanta alegria dentro dele. O Estêvão, já falei sobre ele. O Luis também é um jogador que gostamos As vezes começo a fazer contas e todos gostam de jogar do lado direito. Não posso colocar quatro jogadores de um lado. Aos pouquinhos, há lugar para todos, todos tem jogado. Jogaram uns no outro jogo, hoje jogaram outros, no próximo vão jogar outros. Esses serão nossos reforços e acima de tudo é esperar que eles recuperem rapidamente a forma física e a confiança de quem vem de uma lesão difícil e dura. Recuperar essa confiança para estar disponível para o treinador escolher", seguiu.

Ídolo do Verdão, Dudu vem desfalcando o Palmeiras desde o fim de agosto de 2023. O camisa 7 vem sendo baixa para o time desde o fim de agosto de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e sofreu uma lesão no menisco durante a partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Atualmente, Dudu está na penúltima fase de recuperação e pode ficar à disposição de Abel ainda neste mês de maio.

Já Bruno Rodrigues é baixa desde o fim de janeiro. O jogador, contratado para essa temporada, sofreu uma lesão no joelho direito no duelo contra a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O atleta passou por uma artroscopia e tem previsão de retorno entre maio e junho.

Na ausência da dupla, além de contar com Endrick, que tem a vaga de titular, o Palmeiras tem visto o jovem Estêvão, de 17 anos, ganhar protagonismo na equipe. Ele já fez três gols pela equipe e vem engatando boa sequência. O jovem foi decisivo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e marcou o gol da vitória palmeirense sobre o Botafogo-SP no fim do jogo.

Além dele, o atacante Lázaro, que chegou como reforço para esta temporada, também tem ganhado seu espaço no time de Abel e já marcou dois gols nos últimos quatro jogos e ainda soma uma assistência. Outra opção é Luis Guilherme, que apesar de ser meia, também é escalado pelo treinador para atuar mais na frente e aberto.

Disputando posição no ataque, Flaco López começou o ano em grande fase e foi artilheiro do Paulistão com dez gols marcados. O argentino formou dupla com Endrick na maioria dos jogos do Estadual. Outro jogador que é opção constante de Abel é o atacante Rony, que participou de 25 dos 26 da equipe nesta temporada.