Carille elogia Morelos após gol, mas manda recado para atacante do Santos: "Pode mais"

Um dos jogadores mais questionados do atual elenco do Santos, Alfredo Morelos voltou a marcar um gol após mais de dois meses. O atacante balançou as redes na vitória de 4 a 1 sobre o Guarani, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois do embate, o técnico Fábio Carille falou sobre o desempenho do colombiano. Ele elogiou a dedicação do atleta, mas salientou que ele pode entregar mais.

"Morelos pode mais. Eu o conheço há muito tempo. Dificilmente eu desisto de atleta. Claro que você tem um grupo onde você conta com 20 ou 33. Ele não me deu problema nenhum, treinando, compromissado e trabalhando bastante. Não me deu motivo para afastar", disse.

"É um grupo muito bom. Todos trabalham sério demais. É um grupo experiente, com a vida financeira definida. Mas a questão não é essa, é a vontade de jogar, vestir essa camisa hoje. È um grupo maravilhoso", completou.

Morelos disputou 13 dos 19 jogos do Santos na temporada, sendo seis como titular. Ele marcou três gols e deu uma assistência.

O atacante ganhou a vaga de titular neste início de Série B após Julio Furch apresentar um incômodo no púbis. E a tendência é que o colombiano siga entre os 11 iniciais, já que o argentino passará por um procedimento intensivo para tratar as dores e será desfalque contra o Amazonas.

Morelos foi anunciado em setembro de 2023, após uma passagem vitoriosa pelo Rangers, da Escócia. No Brasil, contudo, ele ainda não conseguiu repetir o sucesso.

O jogador de 27 espera se firmar entre os titulares de Carille no próxima sábado, na partida contra o Amazonas, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena da Amazônia a partir das 17 horas (de Brasília).