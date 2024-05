Fluminense encerra preparação para enfrentar o Alianza Lima pela Libertadores

O Fluminense encerrou nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, a preparação para o duelo contra o Alianza Lima, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo acontece nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O técnico Fernando Diniz e sua comissão comandaram o último dia de atividades antes do jogo. A equipe treina para o confronto desde domingo, após receber três dias de folga por conta da classificação na Copa do Brasil, conquistada na última quarta-feira.

A provável escalação do Fluminense para o duelo tem: Fábio; Guga, Antonio Carlos, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Arias, Ganso e Keno; Cano.

O Fluminense entra em campo para melhorar sua campanha na Libertadores. Líder do Grupo A com 11 pontos, o Tricolor Carioca já está classificado às oitavas de final, mas quer terminar a fase de grupos com mais uma vitória.

Do outro lado, o Alianza Lima ocupa a lanterna da chave com quatro unidades, mas ainda pode se classificar. O time peruano precisa vencer o Fluminense e torcer para que Colo-Colo, do Chile, e Cerro Porteño, do Paraguai, empatem entre si.