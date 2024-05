Flamengo consegue autorização e Gabigol vai usar a 99 na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo conseguiu mudar a camisa de Gabigol também na Libertadores. O clube pediu autorização para a Conmebol e o atacante será o 99 em todas as competições.

O que aconteceu

Gabigol usaria a 10 somente na Libertadores. O próprio Fla anunciou isso quando comunicou oficialmente sobre a punição.

As alterações só poderiam ocorrer em um caso. Se um jogador contratado durante a competição herdasse o número de outro que deixasse a lista.

Gabigol perdeu a 10 após aparecer com a camisa do Corinthians. O atacante foi multado e punido, ficando com a 99.