Na mira do Celta, James espera valorização após Copa América para decidir futuro

James Rodríguez está na mira do Celta de Vigo, da Espanha. O meio-campista do São Paulo não deve permanecer no clube, já que não vem tendo espaço com o técnico Luís Zubeldía, e dificilmente se reapresentará após a disputa da Copa América, torneio que será fundamental para o seu futuro.

James vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol espanhol. O jogador não atuaria em um clube de primeira prateleira na Europa, mas tem o desejo de regressar ao Velho Continente e competir contra grandes equipes, pelo menos a nível nacional, como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.

O meio-campista, entretanto, quer aguardar a Copa América para definir seu próximo destino. James Rodríguez confia que pode ser um dos destaques da competição atuando pela seleção colombiana e se valorizar ainda mais, chamando atenção de clubes de maior expressão em comparação com o Celta de Vigo. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Um dos trunfos do Celta para "seduzir" James Rodríguez é a possibilidade de outro meio-campista chegar ao clube para a próxima temporada: Thiago Alcantara. Caso ambas as negociações se concretizem, os dois jogadores reeditariam a dupla dos tempos de Bayern de Munique.

Fora dos planos do São Paulo, James Rodríguez foi liberado no último fim de semana para voltar à Colômbia, mesmo com a apresentação da seleção ter sido marcada para segunda-feira. A diretoria tricolor aguarda uma proposta para que a rescisão de contrato ocorra sem qualquer tipo de conflito entre as partes.

James Rodríguez disputou 22 partidas pelo São Paulo, marcando dois gols e anotando quatro assistências desde que desembarcou no Morumbi, há dez meses. Embora o colombiano não tenha tido o desempenho esperado, a diretoria defende que sua contratação foi importante nos bastidores para mostrar a Lucas Moura a força do projeto e convencê-lo a retornar ao clube, mesmo tendo propostas mais vantajosas do exterior.

A seleção colombiana estreia na Copa América, que será realizada nos EUA, no dia 24 de junho, contra o Paraguai, no NRG Stadium, em Houston, no Texas. Brasil e Costa Rica são os outros integrantes do Grupo D da competição.