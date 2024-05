Luis Guilherme mira liderança geral na Libertadores e cita força do Allianz: "Esperamos apoio da torcida"

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão tem o objetivo de confirmar a liderança geral da competição. O meia Luis Guilherme falou da busca pelo primeiro lugar e disse que conta com apoio da torcida.

"Nós estamos nos preparamos muito bem para chegarmos prontos para o jogo contra o San Lorenzo. A gente viu a dificuldade que é jogar contra eles lá. A gente teve o primeiro jogo e a gente conseguiu um empate. A gente sabe da nossa força dentro de casa e esperamos o apoio da torcida do começo até o fim para nos apoiar para a gente conseguir sair com os três pontos e a liderança geral na classificação, que é o mais importante", disse Luis Guilherme.

Antes de encarar o San Lorenzo, o Palmeiras teve a semana livre para treinar com foco no adversário argentino. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Nesta temporada Luis Guilherme soma 16 jogos e busca seu espaço no time titular do Palmeiras. O atacante tem um gol marcado, justamente em Libertadores. Ele fez o terceiro gol contra o Independiente del Valle, na terceira rodada da fase de grupos, no Equador. O tento deu a vitória ao Palmeiras, por 3 a 2, de virada.

Essa virada fez com que o Palmeiras mantivesse sua invencibilidade na competição. Até o momento, a equipe venceu quatro jogos e empatou um. Com isso, o Verdão chega para a última rodada buscando finalizar essa etapa de forma invicta.

A equipe comandada por Abel Ferreira soma 13 pontos e lidera o Grupo F. Com a vitória sobre o Independiente del Valle, na última rodada, o Verdão confirmou a vaga nas oitavas de final da Libertadores.