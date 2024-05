Campeão pelo Real Madrid, Bellingham é eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol

Nesta terça-feira, o meio-campista Jude Bellingham foi eleito o melhor jogador da temporada 2023/2024 do Campeonato Espanhol no evento Globe Soccer Awards, realizado na Itália. O jovem de 20 anos foi um dos destaques do 36º título do Real Madrid na liga nacional.

O inglês terminou a competição com 28 jogos, 19 gols e seis assistências. Sob o comando de Ancelotti, brilhou ao lado de Vinicius Júnior e Rodrygo. Além das participações diretas em gols, o camisa 5 também se destacou pelos dribles e pela capacidade de criar jogadas.

"Muito obrigado por este prêmio. É uma honra recebê-lo e sinto muito por não poder pegá-lo pessoalmente. Já sabem que estou me preparando para a final da Champions League. Dedico o prêmio a todos meus companheiros, comissão e treinador por sempre acreditarem em mim. Também agradeço aos fãs do melhor clube do mundo. É sempre uma honra jogar para vocês. Hala, Madrid!", declarou Bellingham em um vídeo publicado nas redes sociais do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid volta aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, em confronto válido pela final da Champions League. O duelo ocorre no Estádio de Wembley e fecha a temporada de ambas as equipes.