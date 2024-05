Campeão invicto do Saudita, Jorge Jesus renova com o Al-Hilal

Um dia após o encerramento do Campeonato Saudita desta temporada, o Al-Hilal, clube do astro brasileiro Neymar, anunciou, nesta terça-feira, a renovação do contrato de Jorge Jesus por mais um ano. O anúncio foi feito pelos sauditas em suas redes sociais.

Sob o comando do técnico português, o Al-Hilal, nesta temporada, sagrou-se campeão do Campeonato Saudita, de maneira invicta com 31 vitórias e três empates, e também ergueu a Supercopa. Além dos títulos, o time de Jorge Jesus assumiu o record de equipe com mais vitórias consecutivas no futebol, com 34 triunfos e entrou para o Guiness Book.

"O 'Campeão da Liga Dourada' e 'Mestre da Tática' estão juntos por mais um ano", escreveu o Al-Hilal em seu X (antigo Twitter).

HERE TO STAY ? "The Golden League Champion" and "The Master of Tactic" are together for another year ? GOOD LUCK MISTER ? pic.twitter.com/TtvIqcdBib ? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 28, 2024

A primeira ideia do time da Árabia Saudita era a extensão do vínculo com o ex-flamenguista por mais duas temporadas, entretanto as negociações se encaminharam para um acerto mais curto, de apenas um ano.

Esta é a segunda passagem de Jorge Jesus pelo Al-Hilal, já que o comandante português já esteve à frente da equipe entre os anos de 2018 e 2019, indo para o Flamengo em seguida. Com isso, no total, o treinador acumula 87,8% de aproveitamento, com 69 vitórias, nove empates e quatro revezes. Os títulos conquistados foram: Campeonato Saudita e Supercopa (2).

O Al-Hilal ainda tem pela frente a final da Copa do Rei da Arábia Saudita. O time comandado por Jorge Jesus encara o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, no King Abdullah Sports City. A bola rola às 15h (de Brasília) desta sexta-feira.