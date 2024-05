Grêmio x The Strongest: veja onde assistir e mais informações sobre o jogo da Libertadores

Após uma longa pausa, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira. Os gaúchos encaram o The Strongest às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela Libertadores. O jogo contará com transmissão da ESPN e do streaming Star+.

Os brasileiros estão na lanterna do Grupo C, com apenas três pontos. Por isso, a vitória é fundamental para o Grêmio manter as chances de classificação.

A equipe gaúcha vai atuar em Curitiba. Mesmo assim, a torcida vem se mobilizando e promete encher o estádio.

BORA! ?? Começando as atividades aqui no CT do Coritiba. pic.twitter.com/i4rF0EAOwZ ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 28, 2024

O técnico Renato Gaúcho deve fazer alterações na equipe. A principal delas será o retorno do lateral esquerdo Reinaldo, que se recuperou de lesão.

Do outro lado, o The Strongest se despede da fase de grupos. Os bolivianos estão na ponta da chave e podem confirmar a classificação em caso de um bom resultado.

Na outra partida do grupo, Estudiantes e Huachipato duelam na Argentina. O confronto é direto pela segunda posição da chave.

FICHA TÉCNICA:



GRÊMIO x THE STRONGEST

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)



Data: 29 de maio de 2024, quarta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Andres Matonte (URU)



Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)



VAR: Carlos Orbe (EQU)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Galdino e Soteldo; Diego Costa



Técnico: Renato Gaúcho

THE STRONGEST: Viscarra, Caire, Aimar, Justino e Daniel Lino; Wayar, Ursino e Ortega; Amoroso, Triverio e Rodrigo Ramallo



Técnico: Ismael Rescalvo