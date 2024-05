Atlético-MG goleia Caracas-VEN e avança às oitavas como líder de seu grupo na Libertadores

Nesta terça-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG, que já estava garantido nas oitavas, venceu o Caracas, da Venezuela, por 4 a 0. A partida ocorreu na Arena MRV, casa do time mineiro, e contou com gols de Pedrinho (2), Alisson Santana e Hulk.

Assim, com uma vitória, o Atlético-MG fechou a fase de grupos com 15 pontos e na liderança do Grupo G. O Caracas, por sua vez, ficou na lanterna com apenas uma unidade somada na competição mais importante de América do Sul.

O primeiro gol com a nossa camisa teve comemoração e dedicatória especial! ?? pic.twitter.com/20g2kVYv15 ? Atlético (@Atletico) May 28, 2024

O Galo volta aos gramados neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, para encarar o Bahia. A partida marca a retomada do Campeonato Brasileiro para as equipes e é válida pela sétima rodada. Já o Caracas estreia em seu campeonato nacional contra o Deportivo Petare no dia 6 de junho, com horário ainda não confirmado.

A equipe venezuelana, aos 10 minutos da etapa inicial, ficou com um a menos. O atacante do clube mineiro, Cadu, saiu em disparada e foi derrubado, fora da área, pelo arqueiro rival Wilker Faríñez. Assim, o goleiro recebeu cartão vermelho direto e deixou a partida.

Com um a mais e empurrado pela massa, o Atlético-MG inaugurou o marcador aos 28 minutos, ainda do primeiro tempo. Após bela troca de passes no campo de ataque, Gustavo Scarpa recebeu pela esquerda e cruzou para a área. Pedrinho, então, apareceu no segundo poste e cabeceou para o fundo das redes, marcando o seu primeiro gol com a camisa atleticana.

Motivado, o Galo continuou no campo de ataque e, aos 40 minutos, ampliou sua vantagem. Novamente pela esquerda, o camisa 6 Gustavo Scarpa cruzou para a área e, desta vez, Alisson Santana completou com um bonito goleio de perna esquerda.

Aos 16 minutos da etapa complementar, o Atlético-MG marcou pela terceira vez. A defesa da equipe venezuelana afastou mal o cruzamento e a bola sobrou, fora da área, para Pedrinho, que, de canhota, emendou um foguete para o fundo do gol.

Para fechar as contas, nos acréscimos, aos 48 minutos, o Galo cravou o quarto gol. Hulk recebeu de Pedrinho pela direita do ataque, cortou a marcação puxando para a esquerda e, no semicírculo da grande área, chutou rasteiro de canhota e marcou um golaço.