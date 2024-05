Coronado ganha chance como titular do Corinthians contra o Racing-URU; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo contra o Racing-URU, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. O técnico António Oliveira dará uma chance a Igor Coronado como titular da equipe na partida decisiva.

Com a entrada do meio-campista, o atacante paraguaio Ángel Romero deixa o time e vai para o banco de reservas. O restante da escalação é o mesmo que venceu o América-RN na semana passada, pela Copa do Brasil.

A equipe corintiana, portanto, irá a campo com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

Recuperado de lesão, o lateral Matheuzinho voltou a ser relacionado por António Oliveira. Já Diego Palacios e Pedro Henrique, em transição, seguem de fora.

O duelo vale a liderança do Grupo F da competição. O primeiro colocado da chave garante a classificação direta para as oitavas de final, enquanto o segundo irá disputar um playoff contra um dos terceiros da Libertadores. O Timão no momento é o vice-líder do grupo, com dez pontos (um a menos que o Racing-URU), mas só depende de si para pular ao topo.

A partida também marcará a despedida do volante Paulinho. O jogador não chegou a um acordo com a diretoria para renovar seu contrato e dará adeus ao clube do Parque São Jorge após o jogo desta terça.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O árbitro do confronto é o peruano Roberto Perez. Ele será auxiliado pelos compatriotas Stephen Atoche e Leonar Soto. Nicolas Gallo (COL) comandará o VAR.