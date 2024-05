São Paulo é derrotado pelo Bahia e pode virar lanterna do Brasileiro sub-20

O São Paulo foi derrotado pelo Bahia na tarde desta terça-feira, por 3 a 2, em Pituaçu, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os gols do Tricolor paulista foram marcados por Felipe e Ryan Francisco. Kauã Davi (2) e Alex balançaram as redes para o Esquadrão de Aço.

Com o resultado, o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro sub-20 após nove rodadas, somando oito derrotas e um empate, ocupando a 19ª colocação. O Tricolor, inclusive, pode se tornar o lanterna do torneio, caso o Inter vença o Cuiabá quinta-feira, fora de casa.

O jogo

O Bahia abriu o placar logo aos 15 minutos. Após cruzamento no segundo pau, a bola sobrou para Alex, que bateu firme e contou com o desvio da defesa são-paulina para vencer o goleiro Felipe Preis e colocar os donos da casa em vantagem.

O São Paulo reagiu pouco depois, aos 27, quando Felipe cobrou falta sem muita força e viu o goleiro Victor falhar ao deixar a bola passar por baixo de seu braço, facilitando a vida dos visitantes em busca do resultado positivo.

Só que o primeiro tempo ainda reservaria grandes emoções. Antes do intervalo o Bahia retomou a vantagem com Kauã Davi, que também aproveitou a sobra após cruzamento na área e estufou as redes.

Só que o São Paulo foi persistente e mais uma vez buscou o empate, já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Ryan Francisco esbanjou oportunismo ao receber a bola após desvio da zaga do Bahia e completar para o fundo do gol.

Na etapa complementar, a tônica da partida se manteve. Aos 16 minutos, Vitinho levantou a bola na medida para Kauã Davi, que completou de cabeça, colocando mais uma vez o Bahia em vantagem no confronto. O São Paulo ainda teve uma outra oportunidade para empatar após Caio ser derrubado dentro da área e o árbitro marcar pênalti, mas Ryan Fracnscio carimbou o travessão. Assim, coube ao Tricolor paulista se conformar com mais um tropeço no Brasileirão sub-20.