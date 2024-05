Juca: Saberemos quem recebeu o dinheiro em caso de laranja no Corinthians

No Cartão Vermelho, Juca Kfouri informou que a Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar o caso da empresa "laranja" que intermediou o negócio do Corinthians com a Vai de Bet.

Com isso, será possível descobrir onde foi parar o dinheiro movimentado pela intermediária, explicou o colunista do UOL.

A Polícia Civil de São Paulo abriu investigação sobre o caso da empresa laranja, que recebeu dinheiro da empresa que intermediou o negócio do patrocínio do Corinthians.

Temos, com isso, a possibilidade de descobrir para quem a empresa laranja fez duas remessas na casa de R$ 500 mil. Saberemos, eventualmente, com decisão judicial de quebra do sigilo bancário, quem são as duas pessoas que receberam dinheiro da intermediadora do negócio do Corinthians com a casa de apostas que o patrocina. Juca Kfouri

