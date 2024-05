Allianz Parque arrecada 1,5 toneladas de alimentos para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Depois de duas semanas, o Allianz Parque encerra atividades de arrecadação para as vítimas do Rio Grande do Sul. A campanha, feita por meio da parceria entre a WTorre e o Palmeiras, teve o objetivo de auxiliar a população que foi vítima das enchentes que assolaram o estado gaúcho.

Entre as principais doações, estão: seis mil litros de água, 175 litros de leite, 530 quilos de arroz e 181 quilos de feijão. No quesito higiene pessoal, foram entregues 1.850 absorventes, 3.000 fraldas infantis e 2.000 papéis higiênicos. Em relação às roupas, foram doados 70 sacos com roupas femininas, 75 sacos com roupas masculinas e 35 sacos com roupas infantis.

Os itens foram arrecadados e endereçados à Defesa Civil, que, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP), organizou os envios ao Rio Grande do Sul. As chuvas começaram em 26 de abril e já afetaram 469 municípios, deixando 61 desaparecidos e 166 mortos. Também há 806 feridos e mais de 55 mil pessoas vivendo em abrigos instalados.

Mesmo com o término da iniciativa, o Allianz Parque sediará gratuitamente o evento beneficente "Salve o Sul" nos dias 7 e 9 de junho. Para aqueles que quiserem contribuir, além da compra do ingresso, também estará disponível no site o ingresso social, possibilitando que pessoas de diferentes regiões doem uma verba mesmo que não compareçam ao show, com o intuito de ajudar os gaúchos.

Além do estádio, o Palmeiras também disponibilizou outros pontos de doação, como a Academia de Futebol, local de treinamento do elenco profissional palestrino, o clube social e todas as lojas Palmeiras Store espalhadas pelo Brasil.

O Verdão também cedeu suas estruturas para serem utilizadas pelos times gaúchos. Nesta terça-feira, o Internacional mandará o jogo contra o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, na Arena Barueri.