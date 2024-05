Botafogo empata contra o Junior e vai às oitavas da Libertadores como segundo do grupo

O Botafogo empatou por 0 a 0 com o Junior-COL, nesta terça-feira, fora de casa. Com o resultado, os alvinegros terminaram o Grupo D da Libertadores na segunda posição, com dez pontos. Os cariocas ficaram atrás dos colombianos nos critérios de desempate.

A equipe brasileira teve boa atuação no primeiro e criou as melhores chances de gol. Já na etapa final, o Botafogo ficou com um jogador a menos com a expulsão de Diego Hernández.

Fim de jogo: Júnior Barranquilla 0 x 0 Botafogo. ???? ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/GoznfMblGX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 28, 2024

O jogo

O Botafogo começou melhor a partida, buscando o ataque. No entanto, os alvinegros tinham dificuldade em passar pela marcação do Junior. Tanto que a primeira boa chance dos cariocas aconteceu somente aos 24 minutos. Hernández recebeu passe na entrada da área e chutou muito perto do gol.

O lance animou o Botafogo, que manteve a postura ofensiva. Os Alvinegros quase marcaram aos 29 minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou em Tchê Tchê. O volante chutou cruzado, mas pela linha de fundo.

Os sustos fizeram o Junior melhorar a marcação. Com isso, o confronto ficou sendo disputado em ritmo mais lento. Os donos da casa só foram para o ataque nos minutos finais, mas não incomodaram o goleiro Gatito Fernández. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

O segundo tempo começou movimentado. O Botafogo assustou aos dois minutos, em cabeceio de Bastos. Já o Junior respondeu em chute de González pela linha de fundo.

Depois disso, o confronto voltou a ficar equilibrado. O Botafogo continuou tendo uma postura ofensiva, mas seguia pecando no ataque. Só que aos 15 minutos, os cariocas ficaram com um jogador a menos após Diego Hernández receber cartão vermelho direto por falta dura em Enamorado.

Com a vantagem numérica, o Junior passou a explorar os espaços dados pelo Botafogo. Tanto que aos 23 minutos, Caicedo foi lançado na área, mas viu Gatito salvar os cariocas com grande defesa.

Na parte final, o jogo ficou aberto. O Botafogo precisou sair em busca do resultado e viu o Junior também avançar, com mais cuidado. Só que nenhuma das equipes criou boa chance. Com isso, os cariocas tiveram que se contentar com o empate.







FICHA TÉCNICA



JUNIOR-COL 0 X 0 BOTAFOGO

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia)



Data: 28 de maio de 2024 (Terça-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)



VAR: Germán Delfino (Argentina)



Cartões amarelos: Herrera, Mena e Fuentes (Junior) e Bastos e Alexander Barboza (Botafogo)



Cartão vermelho: Diego Hernández (Botafogo)

JUNIOR: Santiago Mele, Edwin Herrera, Jermein Peña, Emmanuel Olivera e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Victor Cantillo (Luis González), José Enamorado e Delber Caicedo (Hernández); Homer Martínez e Carlos Bacca (Rodríguez)



Técnico: Arturo Reyes

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Bastos e Hugo; Gregore, Tchê Tchê (Marlon Freitas), Diego Hernández e Óscar Romero (Luiz Henrique); Yarlen (Fabiano) e Júnior Santos (Tiquinho Soares)



Técnico: Artur Jorge