Hugo Calderano ganha duas posições e vira 6º melhor atleta de Tênis de Mesa do mundo

Após ser campeão do WTT Contender Rio de Janeiro de 2024, Hugo Calderano ganhou duas posições no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) e se tornou o sexto melhor atleta do mundo. Ele estava na oitava posição antes do título, conquistado neste domingo, sobre o sul-coreano An Jaehyun.

A nova atualização do ranking mundial foi divulgada pela ITTF na noite de segunda-feira. Agora, Hugo ocupa a sexta posição com 2.935 pontos, ultrapassando o taiwanês Lin Yun-Ju e o chinês Lin Gaoyuan.

Hugo ganhou 400 pontos durante sua campanha no WTT Contender Rio de Janeiro. Para chegar à final, ele bateu o indiano Manav Vikash Thakkar, o porto-riquenho Brian Afanador, o francês Thibault Poret, o japonês Yuta Tanaka e, por fim, An Jaehyun.

O título no Rio de Janeiro foi o primeiro de Hugo neste ano. Ele já havia sido vice-campeão no No WTT Star Contender Goa e no WTT Champions Incheon.

O próximo compromisso de Hugo Calderano será o WTT Champions Chongqing, na China, que ocorrerá de 30 de maio a 3 de junho. O brasileiro estreia na competição contra o sueco Truls Moregard, 20º do ranking mundial, nesta sexta-feira, às 7h30 (de Brasília).