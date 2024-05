Ex-Corinthians, Róger Guedes vai à Neo Química Arena e assiste jogo contra o Racing-URU

O atacante Róger Guedes, do Al-Rayyan, do Catar, compareceu à Neo Química Arena nesta terça-feira para assistir à partida entre Corinthians e Racing-URU, pela Sul-Americana. Ele defendeu o Timão entre 2021 e 2023.

O jogador publicou um vídeo no seu Instagram em um dos camarotes do estádio alvinegro e posou ao lado do agente Leandro Rodrigues, da Talents Sports, empresa que administra sua carreira.

Róger Guedes, ao lado do agente Leandro Rodrigues, assiste ao jogo entre Corinthians e Racing-URU na Neo Química Arena (Foto: Divulgação)

Esta é a primeira vez que o jogador retorna à Neo Química Arena após a saída do Corinthians. Ele deixou o clube em meados de agosto do ano passado e se transferiu ao Al-Rayyan, do Catar.

À época, a torcida corintiana ficou frustrada com a maneira que o Guedes saiu do Timão. Ele vivia bom momento no Corinthians, mas dizia estar vivendo "um sonho" por ir jogar no futebol catari.

Róger Guedes defendeu o time do Parque São Jorge entre 2021 e 2023. Ele marcou 43 gols em 126 compromissos no Corinthians, além de ostentar a marca de artilheiro da Neo Química Arena. O feito, porém, foi superado por Romero neste ano.

Pelo Al-Rayann, o atacante já soma 23 bolas na rede em 26 partidas (todas como titular), além de cinco assistências.