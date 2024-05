Palmeiras x San Lorenzo: 32 mil ingressos vendidos para jogo que marca despedida de Endrick

O Palmeiras vendeu 32 mil ingressos para o jogo contra o San Lorenzo, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, de acordo com a última parcial divulgada pelo clube no site oficial. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A partida marcará a despedida do atacante Endrick do Palmeiras. No dia 3 de junho, o atacante se junta à Seleção Brasileira para disputa dos amistosos contra México e Estados Unidos, e depois, joga a Copa América com o time comandado por Dorival Júnior.

Antes de Endrick se apresentar à equipe nacional, o Palmeiras tem um compromisso contra o Criciúma, na retomada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o camisa 9 está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e não pode entrar em campo.

Por outro lado, o duelo deve marcar o retorno do atacante Dudu. O camisa 7, que se recuperou de grave lesão no joelho direito, pode aparecer como novidade para Abel Ferreira. Seu último jogo foi em agosto de 2023, pelo Brasileirão.

Com 13 pontos conquistados, o Verdão busca se consolidar como a melhor campanha nessa fase da competição e de forma invicta. Atualmente, a equipe ocupa essa liderança geral, superando River Plate e Talleres apenas no saldo de gols.