Responsáveis médicos envolvidos na morte de Maradona têm o julgamento adiado

Os médicos responsáveis pelo cuidado de Diego Maradona antes de sua morte tiveram seu julgamento adiado nesta terça-feira. A ação jurídica estava prevista para começar em 4 de junho, mas foi adiada e pode ser suspensa, segundo a Agência Efe, da Espanha.

O adiamento ocorreu por conta das filhas do astro argentino, Dalma e Gianinna, terem interposto um recurso, que levaria o caso a ser julgado somente em setembro. Isso devido ao fato de todas as testemunhas ainda não terem sido ouvidas.

Ao todo, oito profissionais da área médica estão envolvidos no caso por estarem responsáveis pelos cuidados de Maradona no período que antecedeu o seu óbito, incluindo quatro médicos, dois enfermeiros, um coordenador de enfermagem e um psicólogo.

Diego Armando Maradona faleceu em 25 de novembro de 2020, vítima de um "edema agudo no pulmão devido a uma insuficiência cardíaca crônica". A procuradoria afirma que houve "ações e omissões que influenciaram" no seu óbito, e também que teriam ocorrido "uma série de improvisos, com má gestão da situação em que não foram cumprida regras sanitárias."