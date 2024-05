Mirassol é superado pelo Amazonas e quebra sequência de cinco jogos invicto na Série B

Nesta terça-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol visitou o Amazonas na Arena da Amazônia e foi derrotado por 1 a 0. O gol da vitória dos mandantes foi marcado por Jorge Jiménez.

Com isso, o Leão voltou a perder após cinco jogos de invencibilidade (três vitórias e dois empates). Assim, a equipe seguiu com 11 pontos na oitava colocação. Já o Amazonas conquistou o segundo triunfo e alcançou a 14ª posição, com oito somados.

Por fim, o Mirassol retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Guarani. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Já o Amazonas enfrenta o Operário na segunda-feira. Desta vez, a partida acontece às 21h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger.

O gol

A rede foi balançada somente aos 29 minutos do segundo tempo, com Jorge Jiménez. O atleta recebeu de Diego Torres e mandou uma bomba de fora da área, se chances de defesa para o goleiro Muralha.