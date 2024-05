Coronado desencanta, Corinthians bate Racing-URU e garante ida às oitavas da Sul-Americana

O Corinthians sobrou e contou com um show à parte de Igor Coronado para vencer o Racing-URU nesta quarta-feira à noite, na Neo Química Arena, por 3 a 0. Com o resultado, o Timão ultrapassou a equipe uruguaia e terminou a fase inicial do torneio como líder do Grupo F, com 13 pontos. Os gols foram de Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Coronado, o primeiro dele pelo clube alvinegro.

Com o primeiro lugar da chave, o time do Parque São Jorge avança diretamente às oitavas de final. Já o Racing-URU terá que disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores. Os confrontos da próxima fase serão conhecidos através de sorteio, com data ainda não divulgada pela Conmebol.

A noite desta terça-feira marcou a despedida de Paulinho. O volante não chegou a um acordo para renovar o contrato e fez a última partida pelo clube. Nesta quarta-feira, ele concederá uma entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, a partir das 11h (de Brasília).

O Corinthians volta a campo neste sábado, na retomada do Campeonato Brasileiro. O jogo está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do torneio nacional.

O jogo

O Corinthians teve uma oportunidade para abrir o placar com seis minutos. Após bonita troca de passes pela direita, o defensor do Racing-URU afastou mal e viu a bola sobrar com Yuri Alberto, que cabeceou com liberdade próximo à pequena área, mas mandou para fora.

Pouco depois, aos seis, foi a vez de Wesley chegar pela esquerda e cruzar para Coronado, que chegou testando dentro da área, sem sucesso.

O Racing-URU, aos poucos, foi ganhando espaço e começou a gostar do jogo. Aos 11, Lucas Rodriguez aproveitou um rebote na área e chutou para o gol, mas Carlos Miguel fez a defesa.

Na sequência, o goleiro saiu jogando errado e deixou a bola nos pés do atacante do Racing-URU, que finalizou, mas o arqueiro defendeu à queima-roupa. No rebote, Cacá salvou outra finalização do time uruguaio em cima da linha.

Aos 21, o Corinthians abriu o placar com um golaço. Garro cobrou falta com perfeição, no ângulo, e colocou a bola no fundo das redes na Neo Química Arena: 1 a 0.

E não demorou muito para o Timão ampliar a vantagem. Aos 24, Wesley cruzou do lado esquerdo e, desta vez, a bola chegou em Yuri Alberto, que se esticou todo e, de carrinho, anotou o segundo do Corinthians na partida.

A equipe mandante teve outras oportunidades para ampliar o marcador, como aos 36, quando a bola sobrou na área, e Hugo, de primeira, emendou uma pancada. O lateral, contudo, mandou por cima da meta adversária.

Segundo tempo

O Corinthians voltou do intervalo pressionando por mais gols e fez o terceiro logo aos 11 minutos. E com direito a um golaço. Igor Coronado recebeu pelo meio, deixou três marcadores para trás e chutou na saída do goleiro para marcar o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

O Timão continuou em busca de mais gols, mas pecou no último passe e não aumentou a vantagem. Paulinho, na sua despedida do clube, até tentou balançar as redes nos minutos finais, mas não alterou o placar.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 0 RACING-URU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 28 de maio de 2024 (terça-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Roberto Perez (PER)



Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Leonar Soto (PER)



VAR: Nicolas Gallo (COL)



Cartões amarelos: Ferreira e Magallanes (Racing-URU); Raniele e Cacá (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 40.353 torcedores



Renda: R$ 2.322.336,00

GOLS: Garro, aos 21? do 1ºT (Corinthians); Yuri Alberto, aos 24? do 1ºT (Corinthians); Igor Coronado, aos 11? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Paulinho), Garro e Igor Coronado (Romero); Wesley (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto (Pedro Raul).



Técnico: António Oliveira

RACING-URU: Odriozola; Gastón Bueno, Magallanes, Ferreira e Agustín Pereira (Rivero); Espinosa (Alaniz), Lucas Rodríguez (Mederos), Erik de los Santos e Urretaviscaya (Teliz); Verón e Dylan Nandin (Gorocito).



Técnico: Eduardo Espinel