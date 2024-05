Lucas cita busca pela liderança do grupo na Libertadores e convoca torcida do São Paulo para o Morumbis

O São Paulo tem um importante duelo contra o Talleres, nesta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Lucas Moura convocou a torcida para apoiar o Tricolor e citou a busca da equipe pela primeira posição do Grupo B.

"O torcedor são-paulino tem dado um show nas arquibancadas e, quando é Libertadores, é ainda mais especial. Tenho certeza que amanhã o Morumbis estará muito bonito e isso, sem dúvida nenhuma, é uma motivação enorme para nós. É um jogo muito importante, precisamos vencer para terminar em primeiro, é isso que queremos e vamos buscar. Com a força do nosso torcedor, temos grande chance. Conto com o apoio de vocês. Vamos fazer aquela festa linda que só vocês sabem fazer, vamos jogar junto com a gente. Juntos somos mais forte", disse Lucas.

"É uma equipe que joga muito firme, de transição, jogadores rápidos, então temos que tomar cuidado com isso. Mas, estamos em casa, precisamos controlar o jogo e vamos aproveitar o fator torcida. Estamos preparados e vamos com tudo", seguiu

O Tricolor terá casa cheia para esse compromisso. O clube divulgou mais cedo que já vendeu mais de 50 mil ingressos para a partida. Com a vaga nas oitavas garantida, ainda mira a primeira posição do Grupo B. Para isso, precisa vencer o Talleres. O São Paulo tem dez pontos somados, contra 13 dos argentinos. Assim, um triunfo deixa tudo igual, e o Tricolor pode assumir a liderança da chave nos critérios de desempate.

Lucas recuperou-se recentemente de uma lesão na região posterior da perna esquerda. Ele entrou em campo no segundo tempo do empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil, e depois foi titular na vitória sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, mas não atuou pelos 90 minutos. O meia falou sobre o período de preparação da equipe para esse compromisso contra o Talleres.

"Sabemos o quanto o calendário é apertado aqui no Brasil. São muitos jogos, viagens. Ter um tempinho assim para poder recuperar jogadores, poder treinar, ensaiar mais jogados, temos que usar para o lado positivo. E fizemos bem isso. A gente chega bem preparado para o jogo", finalizou.

