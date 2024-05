Otero fica fora de lista preliminar da Venezuela para Copa América; Rincón segue convocado

Na tarde desta terça-feira, a seleção da Venezuela divulgou a lista preliminar dos 30 atletas convocados para a Copa América. Atacante do Santos, Rómulo Otero ficou de fora da convocação do técnico Fernando Batista, enquanto o volante Tomás Rincón manteve sua vaga.

Como o Campeonato Brasileiro das Séries A e B não serão paralisados durante a competição, os jogadores de clubes do Brasil que forem convocados serão desfalques em suas equipes enquanto a Venezuela estiver na disputa pela taça - caso de Rincón e, anteriormente, de Otero.

A primeira pré-lista da Venezuela foi enviada à Conmebol no último dia 13 de maio e contava com 47 nomes. Após alguns cortes, a segunda convocação foi entregue com 30 nomes. Segundo a federação, a lista final, com os 26 atletas convocados, será anunciada uma semana antes do início do torneio.

Dessa forma, caso Rincón seja de fato convocado pela Venezuela, será desfalque no Santos em pelo menos quatro rodadas da Série B (10ª a 13ª). Isso porque a fase de grupos da Copa América acontecerá entre os dias 22 e 30 de junho. Durante este período, o Peixe encara Operário-PR, Goiás, Mirassol e Chapecoense.

????? ???? ?? ? Esta es la lista preliminar de 3??0?? convocados del DT @bochabatista para la preparación de #LaVinotinto, que se desarrollará a partir del 07/06 en Bradenton, Florida, previo a la @CopaAmerica. #SiempreVinotinto ?? pic.twitter.com/G8Zz2GkKx2 ? La Vinotinto (@SeleVinotinto) May 28, 2024

Passada a fase de grupos, tudo depende da situação venezuelana na competição. Se a seleção chegar à decisão da Copa América, o volante pode desfalcar o Santos até a 15ª rodada da Série B, quando a equipe enfrenta o Ituano, no dia 13 de julho. Neste intervalo, o Alvinegro Praiano também duela contra o Ceará, no dia 6 de julho.

A Venezuela começará a preparação para a Copa América no dia 7 de junho, em Bradeton, na Flórida (EUA). Nisso, Rincón pode até perder o duelo contra o Novorizontino, que acontece neste mesmo dia, caso a seleção não libere sua apresentação após a partida.

No total, na teoria, o volante venezuelano pode perder um total de sete jogos do Santos enquanto defende as cores de seu país.

Pré-convocado por Fernando Batista, Rincón tem sido reserva com Carille no Santos. Após ter se destacado em 2023, o jogador acabou perdendo espaço este ano com a chegada de João Schmidt, que assumiu a titularidade. Por outro lado, Otero fez um bom início de temporada, mas não vive bom momento. O atacante não marca há oito jogos e acabou fora da pré-lista.