Com um a menos, Botafogo empata com Junior e avança em 2º na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com um a menos desde os 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo ficou no empate em 0 a 0 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, e se classificou em segundo lugar no Grupo D da Libertadores com os mesmos dez pontos dos colombianos, sendo superado nos critérios de desempate.

O Alvinegro agora enfrentará algum líder de chave nas oitavas de final. O adversário será conhecido através de sorteio na Conmebol.

A LDU (EQU) venceu o Universitario (PER) por 2 a 0 no outro jogo da rodada. Os equatorianos terminaram em terceiro, com sete, e os peruanos em quarto, com cinco. Ambos estão eliminados.

Tá expulso! - O Botafogo ficou com menos um aos 15 minutos do segundo tempo, quando Diego Hernández, num lance bobo no meio de campo, chegou de forma dura, com as travas da chuteira em Enamorado, e tomou o cartão vermelho direto.

Retorno ao Brasileiro - O Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro, que retorna neste fim de semana após a paralisação por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Alvinegro enfrenta o Corinthians, neste sábado (1), na Neo Química Arena (SP).

O jogo

Mesmo com muitos reservas e atuando fora de casa, o Botafogo foi quem tomou as rédeas e sobressaiu no primeiro tempo. O time teve bastante volume de jogo, mas como grandes chances apenas dois chutes para fora. O Junior Barranquilla, por sua vez, foi praticamente inofensivo.

Na etapa final, a expulsão de Diego Hernández logo aos 15 minutos foi uma verdadeira ducha de água fria para o Botafogo, que tinha total domínio da partida. O técnico Artur Jorge precisou fazer alterações e, mesmo com um a mais, o Junior Barranquilla levou pouco periogo ao gol de Gatito, tornando o duelo moroso e sem grandes emoções.

Gols e lances

Tirou tinta! Aos 24, o goleiro Santiago Mele saiu errado, entregou a bola para Tchê Tchê, que toca para Diego Hernández e o mesmo rola para Óscar Romero na entrada da área. O paraguaio ajeita e chuta colocado. A bola passa tirando tinta da trave direita do Junior.

Passou perto de novo! O Botafogo mais uma vez chegou perto do gol aos 29, quando Diego Hernández ajeitou para Tchê Tchê e o chute do volante também levou perigo.

Que susto! Caicedo perdeu uma grande oportunidade para o Junior aos 25, quando saiu cara a cara com Gatito, mas o goleiro do Botafogo saiu muito bem e conseguiu fazer a defesa.

JUNIOR BARRANQUILLA 0 X 0 BOTAFOGO

Local: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL)

Data e Hora: 28 de maio de 2024, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Edwin Herrera, Gabriel Fuentes, Mena (JUN); Alexander Barboza, Bastos (BOT)

Cartões vermelhos: Diego Hernández (BOT)

Gols: Nenhum

Junior Barranquilla: Santiago Mele; Edwin Herrera, Emmanuel Olivera, Mena e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Cantillo (Luis González) (Hinojosa) e Déiber Caicedo (Hernández); Enamorado, Carlos Bacca (Rodríguez) e Homer Martínez (Jhon Vélez). Técnico: Arturo Reyes.

Botafogo: Gatito Fernández, Damián Suárez, Alexander Barboza, Bastos e Hugo (Mateo Ponte); Gregore, Tchê Tchê (Marlon Freitas), Diego Hernández e Óscar Romero (Luiz Henrique); Yarlen (Fabiano) e Júnior Santos (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.