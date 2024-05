Os gols esquecidos de Endrick pelo São Paulo, que impressionaram Palmeiras

Endrick se despede do Palmeiras nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no duelo contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Danilo Lavieri, Flavio Latif e Paulo Massini mostraram na Live do Palmeiras — toda terça-feira às 17h (de Brasília), no Youtube do UOL Esporte — gols raros do atacante pelo São Paulo, com apenas nove anos.

Entenda a situação

Endrick jogou a Go Cup de 2016 — evento tradicional de categorias de base — pelo Brasília Fut Academy, que tinha parceria com o São Paulo. O Tricolor do Morumbi já monitorava o atleta, e ele usou as cores do clube na competição.

O garoto teve muito destaque no torneio e o São Paulo fez uma proposta definitiva para ficar com ele, mas a família do jogador não gostou das condições do negócio. Toda a família morava em Brasília, e Douglas — pai do atleta — queria que o Tricolor bancasse uma casa para eles morarem em São Paulo ou um emprego (o que não aconteceu).

Douglas gravou as atuações do filho na Go Cup e publicou os vídeos em seu canal no Youtube. O material chegou por WhatsApp para JP Sampaio, coordenador da base palmeirense, e ele não pensou duas vezes em aceitar as condições que foram recusadas pelo São Paulo.

Quando Felipe Anderson estreia pelo Palmeiras?

Felipe Anderson deve se apresentar ao Palmeiras no dia 1º de julho para fazer exames médicos, mas já é certo que ele terá um período de férias antes de treinar com os companheiros e começar a jogar.

O atleta fez seu último jogo pela Lazio neste fim de semana, e o Alviverde entende que um bom período de descanso é fundamental para que Felipe consiga atuar sem problemas no segundo semestre de 2024.

A janela de transferências no futebol brasileiro só abre no dia 10 de julho, então Felipe só poderia atuar a partir desta data. O que fez o Palmeiras estender um pouco mais os dias adicionais para ele concluir sua mudança de volta para o Brasil e descansar bem.



Qual será o time do Palmeiras contra o San Lorenzo?

Abel Ferreira disse após o jogo contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, que quer pensar no Palmeiras sem os desfalques da Copa América -- Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Endrick são baixas certas.

Danilo Lavieri, colunista do UOL, pediu a Abel mais uma vez para escalar Luis Guilherme, Estêvão e Endrick juntos no último ato do camisa 9 pelo Palmeiras.

É a última chance do trio do bilhão jogar junto. Eu já pedi no blog, já pedi nas lives e nas redes sociais: por favor, Abel. É a última chance de ver eles juntos.

