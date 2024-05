Palmeiras faz convite à torcida para comparecer ao Allianz Parque em despedida de Endrick

O torcedor do Palmeiras terá uma noite de despedida nesta quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A joia da base Endrick fará seu último jogo pelo Verdão. Na noite desta terça-feira, o clube publicou um vídeo em suas redes sociais convidando a torcida para o jogo do "até logo" do atacante.

"A América. Uma conquista continental. E um garoto, uma Cria da Academia que vai cruzar continentes. Nesta quinta, no jogo contra o San Lorenzo, chegamos a dois fechamentos de histórias em 2024. De mais uma emocionante fase de grupos da nossa obsessão, onde queremos mais uma vez ser o time com a melhor campanha e ter a nossa casa como mando em todas ocasiões até uma possível final. E um até logo, a benção alviverde para o nosso 9. 30 de maio de 2024: um convite de gala ao torcedor palmeirense e iremos lotar o Allianz Parque para mais um capítulo histórico no livro do futebol", narra o vídeo publicado nas redes sociais do Palmeiras.

No duelo contra o San Lorenzo, que acontece às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, o Palmeiras busca confirmar a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores. Com 13 pontos, o Verdão já tem a primeira posição do Grupo F e a vaga nas oitavas de final garantidas.

Mais um capítulo histórico no Allianz Parque! ? Juntos, em #FamíliaPalmeiras, pra cantar e vibrar pela Copa e transmitir toda a energia pra nossa #CriaDaAcademia!#AvantiPalestra pic.twitter.com/7gcq90hmkm ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 28, 2024

Este será o último jogo de Endrick pelo Verdão. O atleta se apresenta à Seleção Brasileira no dia 3 de junho para dois amistosos e depois disputa a Copa América com o time comandado por Dorival Júnior. Em seguida, o atacante se apresenta ao Real Madrid, clube com o qual está negociado desde 2022. Contudo, só pode concluir a transferência quando completa 18 anos, em julho.

Depois de fazer história nas categorias de base do Palmeiras, Endrick subiu ao time profissional em 2022. Desde então, ele conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024), além de uma Supercopa do Brasil (2023).