Em casa, Democrata busca empate contra o Real Noroeste pela Série D do Brasileiro

Nesta terça-feira, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Democrata, jogando na Arena do Jacaré, em Minas Gerais, buscou um empate contra o Real Noroeste. O primeiro gol foi marcado por Piauí, na primeira etapa, e Matheus Silva deixou tudo igual.

Assim, com o ponto conquistado, o Democrata soma oito unidades e aparece como quarto colocado do Grupo A4. Já o Real Noroeste, diante do empate, permanece sem vencer e contabiliza quatro pontos, na sétima posição.

Pela próxima rodada da Série D, o Democrata, na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), visita a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso Brasileiro. O Real Noroeste, por sua vez, no domingo, às 15h30, encara o Audax-RJ, no Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza, no Espírito Santo.

Aos 33 minutos da etapa inicial, o centroavante do Real Noroeste, Piauí, aproveitou sobra de bola e, de fora da área, chutou de perna direita. Antes de morrer no fundo das redes, a bola caprichosamente tocou na trave.

O empate do Democrata saiu dos pés de Matheus Silva, aos 30 minutos da etapa complementar. Matheus Silva ficou com rebote da primeira finalização e, sem marcação, chutou para o gol, já com o goleiro batido.