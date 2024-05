Carlo Ancelotti diz que vai encerrar a carreira no Real Madrid

Em entrevista divulgada nesta terça-feira pelo jornal italiano la Repubblica, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que pretende encerrar sua longa trajetória pelo clube.

"Vou terminar a carreira no Real Madrid, mas primeiro quero outra Liga dos Campeões. Enquanto o Real Madrid me quiser, estarei aqui à disposição", disse o técnico italiano, de olho na final da Liga dos Campeões do próximo sábado, contra o Borussia Dortmund.

Ancelotti, de 64 anos, renovou seu contrato com o Real Madrid recentemente, até 2026. Ele conquistou 12 troféus no comando do clube espanhol, incluindo duas edições da Liga dos Campeões (2013/14 e 2021/22).

Antes de confirmar a contratação de Dorival Junior para dirigir a Seleção Brasileira, a CBF flertou com o badalado treinador italiano do Real Madrid, sem sucesso.