Santos decide intensificar tratamento de dupla e terá desfalques contra o Amazonas

Após vencer o Guarani por 4 a 1, nesta segunda-feira, o Santos já mudou a chave para o seu próximo jogo, que será contra o Amazonas, pela quarta rodada da Série B. E o Peixe já sabe que terá desfalques nesta viagem.

Os atacantes Julio Furch e Pedrinho vão ficar de fora dos relacionados. Ambos vão começar, nesta semana, um tratamento intensivo para se livrar das dores no púbis. Os dois estão com incômodos na região.

O argentino de 34 tem esse problema há um bom tempo, mas as dores ficaram mais fortes recentemente. Assim, ele tem sido reserva neste início de Série B. Ele entrou no decorrer das vitórias sobre Paysandu e Avaí. Contra o time catarinense, inclusive, ele marcou um gol. Diante do Guarani, ele não precisou sair do banco, já que o Santos já estava com o triunfo encaminhado.

"O Julio tem uma inflamação, sabemos disso. Ele não vai para os próximos jogos. Ele via ficar tarando para tentar tirar essa dor, que é muito ruim para o atleta. Já está decidido que ele vai ficar aqui. Vamos dar algumas semanas ou dias para ele se recuperar por inteiro. Temos Morelos e Willian", disse o técnico Fábio Carille.

Pedrinho, por sua vez, alegou dores antes do jogo contra o Avaí. O atacante até seria titular na Ressacada, mas precisou ser cortado. Ele ficou no banco diante do Guarani, mas também não fui usado.

"O Pedrinho também está fora da viagem. Vamos ver se tiramos essa inflação deles", ampliou o treinador.

Carille, aliás, já tem os escolhidos para suprir os atacantes. Recém-chegado, Serginho deve ser relacionado pela primeira vez. Além dele, Weslley Patati, que ficou de fora dos relacionados contra o Bugre, também fará para da delegação.

O Santos encara o Amazonas no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), na Arena Amazônia, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão.

O Peixe lidera o torneio, com nove pontos em três partidas.