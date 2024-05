Após Libertadores, São Paulo terá 1ª folga em 17 dias de trabalho com Zubeldía

O São Paulo, de Zubeldía, defende quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate. Esse bom início pode ser relacionado a grande quantidade de treinamentos comandados pelo argentino. Desde que o atual comandante chegou, o Tricolor não teve um dia de livre e emplacará uma sequência de 17 dias de trabalho contínuo. A equipe ganhará sua primeira folga apenas nesta quinta-feira.

Zubeldía comandou o seu primeiro treinamento no São Paulo no dia 22 de abril, quando foi apresentado oficialmente pelo clube paulista. Três dias depois, o treinador estreou diante do Barcelona-EQU, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em que a equipe triunfou, fora de casa, por 2 a 0.

A sequência também foi marcada por diversas viagens da delegação do clube paulista. Após o Choque-Rei da última segunda-feira, por exemplo, o time teve mais três longas viagens. As paradas foram em Belém, Salvador e, agora, Calama, no Chile.

O São Paulo irá ganhar um dia livre, nesta quinta-feira, um dia depois do confronto diante do Cobresal-CHI. A data marcará a primeira folga do elenco em 17 dias de trabalho com Zubeldía. O retorno para São Paulo será logo após a partida, em voo fretado.

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), Cobresal-CHI e São Paulo duelam, no Estádio Zorros del Desierto, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.