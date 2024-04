No Barradão, Grêmio finaliza preparação para confronto diante do Bahia pelo Brasileiro

A delegação do Grêmio desembarcou na madrugada desta sexta-feira em Salvador. Pela parte da tarde, no Barradão, o grupo finalizou os preparativos para o confronto contra o Bahia, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Gaúcho usou o último trabalho antes da partida para treinar questões táticas e jogadas de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas.

CLIQUES DO TREINO ??? Atividades de mobilidade, troca de passes e um trabalho tático marcaram a tarde da equipe gremista. Preparação finalizada! ? Lucas Uebel/Grêmio FBPAhttps://t.co/3OFtxloJe7#Brasileirão2024 #BAHxGRE pic.twitter.com/n0nttv90eq ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 26, 2024

O atacante Diego Costa, retornando de lesão, está à disposição do comandante para voltar aos gramados. Isso também serve para o uruguaio Carballo, que retorna de problema no púbis.

O goleiro Rafael Cabral, ex-Cruzeiro, e Edenilson, ex-Atlético-MG, estão liberados e podem fazer a estreia com a camisa do Imortal Tricolor.

Bahia e Grêmio se enfrentam, neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos aparecem na quinta colocação, com seis pontos, já os mandantes ocupam a nona posição, com quatro unidades.