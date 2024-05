River empata com Nacional e perde chance de se garantir no Mundial de 2025

Jogando no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, hoje (7), o River Plate empatou com o Nacional-URU por 2 a 2 e perdeu a chance garantir vaga antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Além disso, o clube argentino também desperdiçou a chance de assegurar uma vaga ao Mundial de 2025 — pelo ranking da Conmebol.

O que aconteceu

Os gols dos visitantes foram marcados por Miguel Borja, ex-Palmeiras, e Facundo Colidio. Gonzalo Carneiro, com dois tentos relâmpagos, empatou para os uruguaios.

Agora, o River Plate, contabiliza dez pontos e se mantém na liderança pelo Grupo H da Libertadores. Já o Nacional-URU, diante do empate, soma sete pontos e ocupa o segundo lugar.

Neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Argentino, o River Plate retorna aos gramados, para enfrentar o Central Córdoba, às 19h45 (de Brasília), no Monumental de Nuñez.

O Nacional-URU, por sua vez, um dia antes, às 20h, encara o Fenix, pela 12ª rodada do Campeonato Uruguaio.

Como foi o jogo

O River Plate inaugurou o marcador aos 8 minutos da primeira etapa. Facundo Colidio fez jogada individual e tocou para Miguel Borja, que, de fora da área, finalizou de pé direito, vencendo o arqueiro adversário.

Aos 30 minutos, ainda no primeiro tempo, o River Plate marcou o seu segundo tento no duelo. Após a defesa afastar escanteio cobrado pelo Nacional-URU, a equipe argentina conseguiu um contra-ataque muito rápido. Miguel Borja recebeu, invadiu a área e bateu cruzado. Assim, Facundo Colidio apareceu, livre de marcação, e só precisou empurrar a bola para o fundo das redes.

A reação dos mandantes começou aos 33 minutos da etapa complementar. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Gonzalo Carneiro assumiu a cobrança e não desperdiçou.

Um minuto depois, aos 34, o atacante ex-São Paulo cravou mais um tento no duelo. Após lançamento para a área, Leandro Lozano escorou de cabeça e Gonzalo Carneiro, livre de marcação, cabeceou firme, balançando as redes do goleiro Armani.