Fabrício Bruno e Everton Cebolinha admitem momento difícil e apostam em fator casa para o Flamengo

O Flamengo segue acumulando maus resultados na temporada e, nesta terça-feira, sofreu mais uma derrota pela fase de grupos da Libertadores. Atuando em Coquimbo, no Chile o Rubro-Negro perdeu para o Palestino por 1 a 0, pela quarta rodada do Grupo E.

A queda de rendimento do time desde a conquista do título carioca é notável. A equipe treinada por Tite venceu apenas uma partida das últimas cinco disputadas, empatou duas e perdeu três. Pela Libertadores, acumula números negativos, já que não perdia dois jogos na fase de grupos desde 2012. Os sete jogos sem vencer fora de casa na competição sul-americana já é sua pior sequência da história. Após o jogo, os jogadores rubro-negros admitiram que a equipe vive um momento difícil dentro de campo e não procuram desculpas.

"Agente veio com o intuito de buscar um resultado positivo, conquistar os três pontos aqui, mas infelizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute de fora da área, mérito total dele", afirmou o zagueiro Fabrício Bruno.

"Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez seja um discurso que vem virando rotina, pelo resultado negativo. Se dedicar nos dois jogos que a gente tem em casa pra conquistar duas vitórias e a classificação", completou.

O Flamengo, que foi ultrapassado pelo Palestino na tabela de classificação, caiu para o terceiro lugar na tabela e não depende mais de si para se classificar às oitavas de final. O Bolívar-BOL, líder com nove pontos, enfrenta o Millonarios-COL, lanterna com apenas um ponto, no complemento da rodada, nesta quarta-feira.

Com quatro pontos, o Rubro-Negro precisa vencer seus dois últimos jogos da fase, ambos no Maracanã, contra Bolívar-BOL e Millonarios-COL, e torcer por um tropeço do Palestino, que enfrentará as mesmas equipes, mas fora de casa.

"Momento muito difícil, momento instável da nossa equipe. Trabalhar mais agora, rever o que a gente tá fazendo de errado. Viemos de jogos muito abaixo mas não há tempo para lamentar. Vamos tentar usar o fator casa de forma positiva como tem sido em toda a temporada", pontuou o atacante Everton Cebolinha.