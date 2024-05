Nadadora Beatriz Dizotti vence 1500m e vai aos Jogos Olímpicos pela segunda vez

Nesta terça-feira, a nadadora Beatriz Dizotti se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris após vencer os 1500m com um tempo de 16min13s02. Assim, a atleta, que esteve na competição em 2020, em Tóquio, garantiu sua segunda participação na carreira.

"Fazia um bom tempo que não nadava para 16 minutos assim. Saio bem feliz com o que eu fiz. É uma prova que eu já tinha índice e tenho certeza que, em Paris, vai ser muito melhor", disse Beatriz.

Já nos 200m livre, a atleta Maria Fernanda Costa foi grande destaque. A brasileira concluiu a prova em 1min56s37 e estabeleceu o novo recorde sul-americano. Assim, também se classificou aos Jogos Olímpicos. Por fim, Stephanie Balduccini, Gabrielle Roncatto e Maria Paula Heitmann chegaram na sequência e aguardam por uma vaga no revezamento.

"Muito feliz com meu recorde sul-americano. Queria nadar para o meu melhor e consegui", falou Maria Fernanda, que já está classificada para nadar os 400m livre nos Jogos Olímpicos.

No masculino, Murilo Sartori venceu a prova com 1min46s98, próximo do índice de 1min:46s26. Já Guilherme Costa terminou na segunda colocação e Fernando Scheffer fechou o pódio. Como já havia alcançado o índice da prova, Guilherme Costa também confirmou presença nos 200m livre em Paris. Além deles, Eduardo Moraes briga pela vaga no revezamento.

A competição segue nesta quarta-feira, com eliminatórias que serão realizadas às 9h (de Brasília), e as finais às 18h. As provas serão transmitidas pelo Swim Channel e o Canal Olímpico do Brasil. O Sportv e a NSports apresentam apenas as finais.