Botafogo encerra preparação para duelo contra a LDU pela Libertadores

Nesta terça-feira, o Botafogo encerrou a preparação para encarar a LDU na noite de amanhã, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A equipe, que foi derrotada para o Bahia no último domingo, já havia retomado as atividades ontem.

O técnico Artur Jorge comandou o treino com bola. Nas imagens divulgadas pelo clube, alguns jogadores que entraram em campo contra o Bahia, como Óscar Romero, Savarino e Luiz Henrique foram vistos treinando normalmente.

O Glorioso busca alcançar a segunda vitória na Libertadores. No Grupo D, a equipe se encontra na última colocação, com apenas três pontos conquistados. Já a LDU ocupa a terceira posição, com um a mais.